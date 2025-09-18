Szabó György: A nagy vesztesek a fiatalok

A független színházi területen már csak nagyon pici pénzek vannak, s a nagy vesztesek a fiatalok - mondja Szabó György. A Trafó Kortárs Művészetek Háza menedzser igazgatója szerint ők távol akarnak maradni a mai megosztottságtól, nem akarnak táborokhoz tartozni, nem látják ezek értékeit, és inkább nagyon személyes nyelvet használnak. Január 5-23-ig NEXTFESZT címmel fesztivált rendeznek a számukra. A Trafó ugyancsak újra keresi az identitását. A külső szemlélő számára az is nehezen érzékelhető, hogy mi a munkamegosztás Nagy József ügyvezető igazgató, nemzetközi hírű koreográfus-táncos, és Szabó György alapító-igazgató között, akit Nagy hívott vissza.