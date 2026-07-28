Visszatértem az M1-hez. Régen nem látott nézettség a közszolgálati csatornán, végre nem a streamingszolgáltatókat kell nézni – hallható mostanság, amióta „lelőtték” a régi hírszolgáltatási adást.
Évtizedek óta kistermelőként dolgozik Szerencsen a megélhetését jelentő családi vállalkozásban Szabó Gyula szőlész-borász. Tizenhárom éves korában édesapjával 174 négyszögölnyi szőlőt telepítettek, aminek a családfő elvesztése után teljes jogú gazdája lett. Azóta egymaga végzi az immár másfél hektárra nőtt ültetvény tavaszi növényápolását a szüretig.
Családja, pályatársai, barátai, tanítványai és tisztelői szerdán kísérték utolsó útjára Szabó Gyulát, a nemzet színészét.
Családja, pályatársai, barátai, tanítványai és tisztelői szerdán kísérték utolsó útjára Szabó Gyulát, a nemzet színészét. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színészt, érdemes és kiváló művészt a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték örök nyugalomra.
Jövő szerdán, április 16-án 15 órakor a Farkasréti temető művészparcellájában helyezik örök nyugalomra Szabó Gyulát, a nemzet színészét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkársága.
Életének 84. évében hosszú betegség után pénteken elhunyt Szabó Gyula Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. A színművészt, aki évek óta betegeskedett, otthonában érte a halál. Temetéséről később intézkednek.