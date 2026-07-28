Kipróbáltuk, milyen érzés, ha az ember egész napra a közszolgálati televízió egyes csatornája elé kényszeríti magát

Visszatértem az M1-hez. Régen nem látott nézettség a közszolgálati csatornán, végre nem a streamingszolgáltatókat kell nézni – hallható mostanság, amióta „lelőtték” a régi hírszolgáltatási adást.