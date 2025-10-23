Közelkép: Szabó Zsófi rossz választása

Amikor – öt év után – otthagyta a Jóban Rosszban című sorozatot, egyetértettem vele. Jól jön, ha egy kezdő színésznőt ilyen szerepben megismernek, de aztán nehéz kilépni a skatulyából, és megmutatni, hogy másra, többre is alkalmas. Hogy Szabó Zsófi többre is képes, azt érdekes módon nem korábbi színházi szerepei bizonyították számomra (meglepetésemre eddig már tizenegy is volt belőle), hanem a szokatlan valóságshow, a Celeb vagyok ments ki innen című verseny.