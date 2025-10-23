Megszületett Kis Mendel 3335 grammal és 53 cm-rel! Életünk legszebb és legmeghatározóbb napja - osztotta meg boldogságát az újdonsült anyuka közösségi oldalán. A műsorvezető egy magánklinikán időzített szüléssel hozta világra első gyermekét.
Hogy a celeblétben szemlátomást magát remekül érző Szabó Zsófi egy karakán leányzó, és nem hagyja magát, az már kiderült akkor is, amikor férje roma származása miatt érték ostoba, sőt primitív támadások. Zsófi most a Story magazinon keresztül tudatta a világgal az örömhírt: babát várnak.
Nos, valójában van aki így, van aki amúgy gyászol, sokan félreértik, ha a bánat nem ölt látható "formát" az arcon, vagy a testtartáson. Míg másokat éppenséggel az irritál, ha valaki túl hangosan, túl teátrálisan gyászol, szóval nem könnyű egy kevéssé toleráns társadalomban megfelelni a többség ítéletének, már persze, ha az illetőnek fontos a megfelelés. Azoknak mindenképpen az, akiknek nagymértékben éppen a társadalom érdeklődésétől, megítélésétől függ a (celeb)karrierjük.
A magyar bulvárvilág az elmúlt napokban Szabó Zsófi és párja esküvője körül forgott, és nem csak azért, mert Rogán Antal propagandaminiszter családjával helikopterrel és luxusautóval érkezett a mándoki helyszínre, hanem azért is, mert a 300 fős lagzi egy vagyonba kerülhetett a maga fényűző pompájával. A Blikk kiszámolta, hogy a celebesküvő mennyibe is kerülhetett pontosan.
Egy magáncég tulajdonosa ajánlotta fel Rogán Cecíliának és férjének, hogy hazahozza őket Szabó Zsófi lagzijából, hogy a kisfiukkal ne kelljen éjszaka autózni – állt a miniszter tegnap esti válaszlevelében. Ezt a Bors közölte.
Rogán Szabó Zsófi esküvőjére érkezett helikopterrel, majd tért vissza a budaörsi reptérre. Ott feleségével és fiaival autóba vágták magukat, és ismeretlen helyre hajtottak - írja a Bors.
A címben idézett kritikát celebtársai panaszolják Szabó Zsófiról, szerintük ugyanis a lánynak rendszerint nem sikerül megtalálnia velük a közös hangot. Legalábbis a Bors ezt írja.
Amikor – öt év után – otthagyta a Jóban Rosszban című sorozatot, egyetértettem vele. Jól jön, ha egy kezdő színésznőt ilyen szerepben megismernek, de aztán nehéz kilépni a skatulyából, és megmutatni, hogy másra, többre is alkalmas. Hogy Szabó Zsófi többre is képes, azt érdekes módon nem korábbi színházi szerepei bizonyították számomra (meglepetésemre eddig már tizenegy is volt belőle), hanem a szokatlan valóságshow, a Celeb vagyok ments ki innen című verseny.
Befolyásos család sarjába szeretett bele Szabó Zsófi. Közös hobbijuk, a lovaglás hozta őket össze, de a férfi a közéletben is szívesen forgolódik - avat be a celebvilág intim titkaiba a Bors. Amitől azonban az említett celebilág meglepődhet, hogy Zsófi választottja az MCF Roma Összefogás Párt listavezetője volt 2009-ben, amikor a fiatalember felvállalni készült "a cigányság és a szegény emberek problémáinak megoldását ."
Szabó Zsófi ősztől végre műsorvezetői feladatokat kap az RTL Klubon, nagy valószínűséggel ő lesz a Got Talent című tehetségkutató show háttérműsorának háziasszonya - írja a Vasárnapi Blikk.
Véget ért az X-faktor, így jelenleg egy műsorban sem dolgozik Szabó Zsófi, akit az RTL Klub pont azért csábított el a TV2-től, hogy a nézők naponta láthatták képernyőn műsorvezetőként. Ennek ellenére a színésznő szerződésben áll a csatornával, ezért a Jóban Rosszban sztárja így is 600 ezer forintot keres havonta - írja a Blikk.
A 26 esztendős Szabó Zsófi és a 36 éves Horváth Éva ugyanarra a férfira vetette ki a hálóját. A Viasat3 műsorvezetőnője az interneten üzent az After X műsorvezetőjének - írja a Bors.
Új munkahelyén sem örvend nagy népszerűségnek Szabó Zsófi - írja a Bors.
Mindent felrúgott volna, akár az életét is képes lett volna eldobni Szabó Zsófi. A színésznő élete három hónappal ezelőtt kártyavárként dőlt össze: elveszítette szeretett édesapját, és a gyász közben még azzal is meg kellett küzdenie, hogy élete párját, Nagy Tamás Grandét kirúgták a Jóban Rosszban produceri székéből - írja a Blikk.
Lassan, de gyógyulgat gyászoló lelke Szabó Zsófinak. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a Jóban Rosszban című tévésorozat színésznője hosszas hallgatás után újra visszatért a közösségi oldalára, ahol jó ideig nyomát sem lehetett látni. Pedig korábban, naponta akár többször is hírt adott magáról - írja a Blikk.
Három hónapos különélés után a jelek szerint újra együtt van a Jóban Rosszban üdvöskéje és producere.
Szabó Zsófi valószínűleg képtelen feldolgozni, hogy néhány héttel ezelőtt szakított párjával, Nagy Tamás Grandéval - így pszichológushoz jár.