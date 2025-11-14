Orbán Viktor ATV-s firkájával indult el a Digitális Polgári Körök webshopja

Orbán Viktor;ATV;webshop;Szabó Zsófi;Digitális Polgári Körök;

2025-11-14 12:59:00 CET

Többek közt árulnak a fiatal miniszterelnököt ábrázoló, „Pride of Hungary” feliratú ruhadarabokat, de olyan pulóver is kapható, amin Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij csókolóznak.

Ha bárki idáig késztetést érzett volna arra, hogy magára öltse a kormánypárti propagandát, a mai naptól bátran megteheti: elstartolt ugyanis a Digitális Polgári Körök (DPK) webshopja. A jellemzően öt- és tízezer forint közötti áron, most 25 százalékos kedvezménnyel kínált termékek között megtalálható például Orbán Viktor firkája is, amit az ATV-s interjúja alatt készített.

Aki ott volt a legutóbbi Békemeneten, annak ismerősek lehetnek a fiatal, 1989-es Orbán Viktort ábrázoló „Pride of Hungary”, azaz Magyarország büszkesége felirattal ellátott ruhadarabok. Ezeket egyébként akkor még ingyen, regisztráció után osztogatták a rendezvényen, és ebben jelent meg a DPK első nagygyűlésének egyik műsorvezetője, Szabó Zsófi is.

De a webshopban megtalálható még például „Tessék Választani” pulóver is – ezeken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csókolóznak –, valamint kaphatók „Szabad és Szuverén”, illetve „No War” és „Tegyük Naggyá Magyarországot” feliratú ruhadarabok, utóbbi kettő a miniszterelnök fotójával.

Az ígéret szerint a webshopból befolyó összeget a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányában ajánlják fel, amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatása érdekében zajlik.