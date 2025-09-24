A közép-ázsiai országban tavaly több mint 13 ezer embert vettek őrizetbe „erkölcstelen viselkedés” miatt, ezen túl pedig 21 328 hangszert semmisítettek meg.
Mivel hamarosan visszatér szabadságáról, alighanem újra borotválkozni fog majd.
A miniszterelnök Horvátországban nyaral.
Közösségi oldalaikon előre figyelmeztették a fodrászokat, következményekkel jár, ha levágják valakinek a szakállát.
A hétvégén tartott Nagy Szakállversenyt egy csepeli dohánybolti eladó nyerte - olvasható a szervezők közleményében. Ez volt az ország első ilyen jellegű szépségversenye, írják.
"Olyan gonosz törvény születik, amilyen még nem volt. Ennél már csak akkor lehetne személyre szabottabb az egyházügyi szabályozás, ha beleírnák, hogy az nem lehet egyház, amelynek vezetője szakállas" - nyilatkozta lapunknak Iványi Gábor. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője kérdésünkre azt is hozzátette, még ebben az esetben sem borotválkozna meg ennek a kormánynak a kedvéért, hiszen akkor valószínűleg újraírnák a törvényt úgy, hogy csak szakállas egyházfők lehetnek, ő pedig hónapokat várhatna, hogy a gyülekezete a jogos státuszában reménykedhessen.
Izmait nem vesztette el, de hatalmas szakálla miatt úgy néz ki, mint aki az utcán lakik - számolt be a Bors.