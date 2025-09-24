Népszava
képgaléria;AFP;szakáll;
2025-09-24 06:00:00 CEST
Szakállmustra
Sok ezer éves hagyomány követői versenyeztek a minap Ausztriában.
A nyári pittsburghi szakáll- és bajusz-világbajnokság után nyugati szomszédunk Leogang nevű városában mérték össze különc arcszőrzetüket a versenyzők, köztük a képen látható német Hans Peter Weis. A szokásoknak megfelelően számos kategóriában vette szemügyre az urakat a zsűri, de legnépszerűbb az egyedi alkotások mezőnye volt.
Nyolcadik hónapja vigyázok a lányomék cicájára, mivel a vejem remek állást talált külföldön, és bár azonnal költöztek volna, kötötte őket a budapesti, bérelt lakás felmondási ideje, ezért kihasználva a rendelkezésükre álló időt, meggondoltan, projektalapon fogtak hozzá az új életük megszervezéséhez.