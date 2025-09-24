Szakállmustra

képgaléria;AFP;szakáll;

2025-09-24 06:00:00 CEST

Sok ezer éves hagyomány követői versenyeztek a minap Ausztriában.

A nyári pittsburghi szakáll- és bajusz-világbajnokság után nyugati szomszédunk Leogang nevű városában mérték össze különc arcszőrzetüket a versenyzők, köztük a képen látható német Hans Peter Weis. A szokásoknak megfelelően számos kategóriában vette szemügyre az urakat a zsűri, de legnépszerűbb az egyedi alkotások mezőnye volt.

A versenyzők megidézték az egyiptomi fáraókat is, akik egyes időszakokban olykor még női mivoltunkban is bodorított és illatosított álszakállt viseltek. De megelevenedett az angol közmondás is: „Ha a szakáll jelentene mindent, a kecskék prédikálnának.”