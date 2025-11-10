Ukrajna 2014 óta egyetlen katlancsatát sem nyert meg, Pokrovszk eleste után az oroszok egy éven belül elérhetik az észak-donyecki Kramatorszkot és Szlovjanszkot is - értékelte a front helyzetét a Népszavának Takács Márk katonai szakértő, aki szerint Vlagyimir Putyin nem fog tárgyalni, amíg az orosz gazdaság meg nem roppan annyira, hogy a hadsereg ellátása is veszélybe kerül.
Így bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást.
A három ember megöléséért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Bene László nem tudna visszailleszkedni a társadalomba – a döntés nem jogerős.
A mérési eredmények szerint a halálosan mérgező azbeszt a technológia több pontján, üzemszerűen, különböző mértékben és formában kijutott a selypi eternitgyárból, így az ott alkalmazott technológiát semmi esetre sem lehet zártnak nevezni - derült ki a lapunk által megismert friss szakértői vizsgálat eredményeiből, amelyet annak tisztázására végeztek el, hogy az egykori üzem környékén élő azbesztes betegek valóban a gyárból származó méregtől betegedtek-e meg. Az eredmények pontot tehetnek az évek óta húzódó ügy végére.
Végleges szakértői véleményekre vár a Teréz körúti robbantás ügyében a vizsgálatot vezető Központi Nyomozó Főügyészség (KFNY) – értesült a Magyar Idők.
A Budapest Környéki Törvényszék által kirendelt új igazságügyi szakértő szerint az eddigi adatok alapján kizárt, hogy Eva Rezesova a karambol előtt szándékosan levillogta a balesetet szenvedett Puntót az autópályáról, és "meg akarta leckéztetni" a kisebb autó vezetőjét - értesült a Bors.
A kiegészítés semmi mást célt nem szolgál, mint az eljárás további indokolatlan elhúzását és megpróbáltatásaink további fokozását, fakad ki Iványi Gábor abban a levélben, amit az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárnak postázott. A Hölvényi Györgynek címzett "leirat" azonban sokkal tárgyszerűbb kifogásokat is tartalmaz, nevezetesen azt, hogy az EMMI talán tartózkodjon a szabálysértésektől.