Mestersége: az intelligencia

Szauder Dávid multidiszciplináris médiaművész mesterséges intelligencia segítségével teremt meseszerű és szürreális világokat, az MI-vel tervezte meg Geszti Péter legutóbbi, nagyszabású koncertjéhez is a vizuált. Nemrég személyét is érték támadások a MOME modellváltása kapcsán, miután őt nevezték ki a hét, újonnan felállított tudásközpont közül a Digitális környezet és Média Tudásközpont vezetőjévé. Erről is kérdeztük a Berlinben élő művészt, aki kezdetben művészettörténésznek tanult, majd az intermédia szak után a Collegium Hungaricum Berlin számára készített installációi indították el nemzetközi karrierjét.