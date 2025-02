- Mestersége: az intelligencia

– Én úgy dolgozom, hogy elkezdek kísérletezni egy technológiával, és akkor nagyjából látom, hogy be tudom-e építeni a gyakorlatomba. 2022-ben az MI-vel kapcsolatban azt éreztem, hogy még nem tart a megfelelő szinten, nem olyan izgalmas, de aztán abban az évben egy ismerősöm posztolt egy képet, amiről tizennyolc év tapasztalat után sem tudtam megállapítani, hogy az mivel készült. Meg is kérdeztem tőle, mire mondta, hogy mesterséges intelligenciával, és akkor elkapott valami furcsa eufória. A képen a pixelek, a színek, a mélységek, a struktúrák egészen másak voltak, mint amit addig tapasztaltam. Akkor éreztem, hogy ezt a technológiát ki kell próbálnom.

– Ez nagyon régi történet. Nyolcéves voltam, amikor a ’80-as évek elején a nagyszüleimtől kaptam egy Commodore 64 személyi számítógépet. A barátaimmal játszottunk rajta, de felfedeztem, hogy egy kóddal lehet benne grafikát programozni. Ezen felbuzdulva el is kezdtem a programokat átírni, és egyszer csak rájöttem, hogyha megváltoztatok bizonyos paramétereket, akkor nagyon fura, szürreális képek alakulnak ki a tévében. Innentől kezdve érdekelni kezdett, hol születik meg a kép: a számítógépben, az én fejemben vagy valahol teljesen máshol? Valószínűleg innen ered a technológia és művészet iránti elhivatottságom.

– Mikor lépett be az életébe a digitális világ?

Nincs mit tenni (dehogy nincs!), a világ megőrülni látszik: jönnek a szuverenisták. Vagyis azok, akik tetszetős paravánt akarnak felhúzni a rendszerszintű lopásuk és a szélsőjobboldali (néhol keresztényfasiszta) ideológiáik köré, bebetonozva a konzervatívnak mondott hatalmukat, és leszámolva mindenkivel, akinek ez nem tetszik. Trump, Orbán, Abascal, Weidel, Farage, Kickl: a populizmusuknak áll a zászló világszerte. Az ok bántóan egyszerű: a liberális demokráciák végtelenül lassan (vagy úgy sem) reagálnak a kataklizmatikus krízisekre. Nincs tele kormányplakátokkal Európa, miszerint háborút és illegális migrációt az akar, akinek sublót volt az édesanyja, és vélhetően az óvodai queer-érzékenyítés sem támogatottabb ennél. A floridai bohócelnök újabban megbecstelenítette a józan ész (common sense) fogalmát is, ami ahhoz kellene, hogy különbséget lehessen tenni menekült és illegális migráns, tényszerű transzneműség és (amúgy nem létező) ötletszerű nemváltogatás között. Nem áll jól az emberiség szénája, ha előre akar evolucionálni, nem hátra. De jó hír is akad: van élet a szuverenizmus halála után.