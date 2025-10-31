Az ügyészség felülbírálta a korábbi elutasítást és nyomozást rendelt el a számviteli fegyelem megsértésének gyanúja miatt.
A Balaton Park Motorsport (BPM) Kft. évek óta mikrogazdálkodói beszámolót ad le, de így is felelhet Magyarország egyik legértékesebb magánkézben lévő ingatlanának a fejlesztéséért.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelzéssel fordult a Fővárosi Főügyészséghez, miután meghiúsult a szervezet LMP-nél indított két évenkénti kötelező ellenőrzése az ellenzéki párt teljes számviteli fegyelemsértése miatt.