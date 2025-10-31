Egy magát mikrogazdálkodónak valló cég fejlesztheti a mintegy 75 milliárd forintból épült Balaton Park MotoGP versenypályát

A Balaton Park Motorsport (BPM) Kft. évek óta mikrogazdálkodói beszámolót ad le, de így is felelhet Magyarország egyik legértékesebb magánkézben lévő ingatlanának a fejlesztéséért.