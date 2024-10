- Egy magát mikrogazdálkodónak valló cég fejlesztheti a mintegy 75 milliárd forintból épült Balaton Park MotoGP versenypályát

fejlesztés;MotoGP;Superbike világbajnokság;számviteli fegyelem;

2024-10-28 09:50:00 CET

Meglepő passzust találni a jövő évi magyarországi MotoGP és Superbike világbajnoki futamainak otthont adó pálya fejlesztőjének, a Balaton Park Motorsport (BPM) Kft.-nek a cégbírósági papírjai között. A 2019-ben életre hívott társaság mérlegei mellé leadott mellékletekben, amelyek a taggyűlési határozatokról szólnak, rendre, azaz minden évben mikrogazdálkodóként hivatkozik magára a társaság. Minden egyes évben ugyanis az ügyvezető, Hanóch Nísszání által ismertetett „mikrogazdálkodói beszámolót” fogadta el a grémium. A pálya építtetőjére – a munka immár mintegy egy évtizedre nyúlik vissza – nem egyszerű ráakadni a korábbi hírek alapján, ugyanis igen ritkán volt konkrétan megnevezve. A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., a versenyek hazai szervezője és promótere azonban lapunknak alig egy hete tisztázta a kérdést és úgy tájékoztatott, hogy a BPM a helyszín fejlesztője. Mindebből egy nagy ellenmondás rajzolódik ki.

A magát mikrogazdálkodónak valló BPM Kft. felelős ugyanis Magyarország egyik legértékesebb – 200 millió eurósra becsült, azaz mintegy 75 milliárd forintba kerülő -, magánkézben lévő ingatlana, a Balaton Park versenypálya fejlesztéséért.

Ráadásul a pálya jelenleg FIA Grade 2 licenccel rendelkezik, a legmagasabb Grade A-hoz (ez már elméletileg Forma 1-es futamok megtartásához is elegendő) és a rendezéshez szükség lesz még további fejlesztésekre. Ezek elsősorban a biztonságos lebonyolításhoz kellenek: az eredeti nyomvonal 7-es kanyarjánál két kisebb sugarú kanyart alakítanak ki a belső oldalon, így itt is megmarad a nagy sebesség, miközben a nagyobb biztonság érdekében nő a bukótér területe. A 11-es kanyarnál egy új sikánnak köszönhetően csökken a sebesség, miközben nő az előzési lehetőségek száma. Közvetlenül a pálya új szállodája alatt pedig egy technikás kanyarkombinációt építenek ki. A HUMDA már említett válaszából pedig az derül ki, hogy ezeket a vélhetően tetemes összegű munkálatokat is a Balaton Park Motorsport Kft. finanszírozza. Sőt, a bejelentés utáni sajtótájékoztatón Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operációs igazgatója úgy nyilatkozott: ez a beruházás eddig is a terveink között szerepelt, így az ehhez szükséges extra költség is a rendelkezésünkre áll.

A számviteli törvény szerint érdemi feltételei vannak, ha valaki mikrogazdálkodói beszámolót kíván készíteni. Három mutatóból - így a mérlegfőösszeg nem haladhatja meg a 100 millió forintot, az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, míg az üzleti évben a foglalkoztatottak átlagos száma a 10 főt – legalább kettőt teljesíteni kell. Aligha túlzás, hogy ezek a mutatók nem feltétlenül egy 75 milliárdos projekthez tipikusan passzoló számok. A mérlegei szerint azonban a BPM nem is nagyon feszegeti ezeket a határokat, hiszen mint korábbi cikkünkben is utaltunk rá, a vállalat árbevétele az elmúlt évben mindössze 995 ezer forint volt. Adózott eredménye 223 ezer forintra, a mérlegfőösszeg pedig alig 4,078 millió forintra rúgott. Ezeket a számokat a Magyarországra települt, izraeli származású Hanóch Nísszání vezetésével a közgyűlés el is fogadta.

A Népszava előzőleg a pályánál is érdeklődött, hogy kik állnak projekt mögött, de csak annyit írtak: „A pálya Hanóch Nísszání úr vezetésével, külföldi magánbefektetési alapok tulajdonában van.” A nyilvánosan elérhető cégadatokban sem látszik a pálya mögött álló céghálóban annak a tetemes összegnek a nyoma, amibe egy ilyen színvonalú pálya kerül. A cégháló végén rendre belize-i társaságokat találni, amelyek tulajdonosait nem lehet kideríteni.

A HUMDA számára számos felvetéssel kapcsolatban újabb kérdéssort küldtünk. (Azt a társaságtól korábban már megtudtuk, hogy

a MotoGP esetében 9,922 millió euró, azaz nagyjából négymilliárd forint, míg a Superbike-mezőny 927 ezer eurós jogdíj fejében látogat el Magyarországra.

Utóbbi összegeket a jogtulajdonos, a Dorna számára kell kifizetni.) Ezúttal arra lettünk volna kíváncsiak, hogy a pálya fejlesztője a Balaton Park Motorsport Kft. milyen feltételekkel bocsátja rendelkezésre a helyszínt. Aligha ördögtől való a feltételezés ugyanis, hogy a 75 milliárdos beruházása után szeretné ráfordításai eredményét látni a cég, ezért alighanem érdemi díjazás mellett lehet majd használni a pályát. Ugyanakkor azt sem lenne kizárható, hogy egy ilyen, a világ számos pontján érdeklődéssel figyelt eseményben való részvételért cserébe, annak reklámértékét, akár költségmentesen biztosítják a helyszínt a futamok számára. Rákérdeztünk, ha a magyar állam részéről fizetnek a pályahasználatért, akkor annak mekkora az összege. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a jegyek után keletkező árbevételből jut-e a BPM számára. Illetve arról is érdeklődtünk, hogy a verseny rendezéséhez szükséges kvalifikált személyzetet – többek között pályabírók – ki biztosítja és a tiszteletdíjukat ki fizeti majd ki.

Ezekre a kérdéseinkre a hazai világbajnoki futamok történetét hosszan soroló, egyébként udvarias válasz érkezett: – A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. a két motorverseny idejére kibérli a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályát. A futamok promótere és szervezője HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., így a jegybevételek az ügynökséghez kerülnek és a verseny rendezéséhez szükséges személyzetet is a szervező biztosítja, javadalmazásukat is a HUMDA fizeti. A hosszas múltidézés mellett azonban arra nem kaptunk választ, hogy a pálya számára a szervezet mekkora bérleti díjat fizet. A Dorna számára utalandó jogdíjat figyelembe véve azonban ez aligha lesz majd kis összeg.