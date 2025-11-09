A biztonsági szolgálat kiürítette a csarnokot.
Az észt dokumentumfilmes, Anna Hints női sorsok polifóniáján keresztül mutatta meg a szaunázás spirituális voltát. A Sundance fődíjas és Európa Filmdíjas, most a hazai mozikban is játszott Smoke Sauna Sisterhood készítésének hét éves folyamatáról Zoom-on beszélgettünk a rendezővel.
A tűzoltók két embert átadtak a mentőknek megfigyelésre.
Senki sem sérült meg, az érintett emeletet átszellőztették.
Azt viszont elfelejtette megemlíteni, hogy a projektet 100 százalékban az Európai Unió finanszírozta.
Északon szent hely a szauna, még megbeszéléseket is tartanak benne. A meleg és a hideg váltogatása jót tesz a szervezetnek: aktivizálja, élénkíti, méregteleníti, sőt beindítja az öngyógyító folyamatait is.
A fizikai aktivitás és a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett a szaunázás és a hideg fürdő, a jégkamra is jelentősen hozzájárul a gyógyuláshoz, az egészség fenntartásához.
Az eddigi információk szerint 28 ember meghalt és sokan megsérültek egy nyolcemeletes, egyebek között fitnesztermet, éttermeket és szaunát magában foglaló épületben, ahol tűz ütött ki.
Svábok, magyarok és finnek laknak a baranyai Geresdlakon, és amióta dr. Habjánecz Tibor a polgármester, a nemzetiségek egyedülálló rendezvényekkel ünneplik identitásukat. Van gőzgombóc-fesztiváljuk, mézeskalács terepasztaluk, és ötven szaunájuk- írja a bama.hu.
Rituális célokra emelt szaunaként vagy gőzfürdőként működhetett az a különleges bronzkori épület, amelynek maradványait több másik, nagyjából az i.e. 4000 és 1000 közötti időszakból való épülettel együtt tárták fel a skóciai Orkney-szigeteken.