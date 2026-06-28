Szerbia megerősíti a határellenőrzést

Szerbia nem felelős az Európába irányuló illegális migrációért, az ország betartotta a szabad mozgásról szóló megállapodást, és le is csapott azokra, akik ezzel visszaéltek - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök csütörtökön Belgrádban, miután megbeszéléseket folytatott Dimitrisz Avramopulosszal, az Európai Bizottság migrációs és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős biztosával.