Aleksandar Vučić bejelentette, hogy néhány héten belül lemond, de nem távozik a politikából

lemondás;hibák;Szebia;sikerpropaganda;Aleksandar Vučić;politikai játszmák;

2026-06-27 20:35:00 CEST

Valószínűleg miniszterelnök akar lenni egy előrehozott választás nyomán. Már csak az nem világos, hogy a megméretést mikor tartanák.

Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Aleksandar Vučić, de továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban – jelentette be maga a szerb államfő szombaton Belgrádban, a Szerbia – Egy család elnevezésű nagygyűlésen.

A szerb elnök beszédében az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, hogy 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és tizenkét év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült.

Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor azt állította, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.

Ami a másfél éve, a 2024. november 1-i újvidéki pályaudvari tragédia óta tartó tiltakozási hullámot illeti, Aleksandar Vučić azt állította, hogy azok mögött külső érdekek álltak, ugyanakkor híveit arra kérte, hogy utasítsanak el minden erőszakot, és a politikai nézetkülönbségek ellenére is őrizzék meg a társadalmi békét.

Előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást is tartanak nemsokára, és azt javasolta, hogy a kormánypárti lista a megmérettetésen Egységes Szerbia néven induljon. Hozzátette, hogy elnöki tisztségéről történő távozása után is a szerb politikai élet aktív szereplője marad.

A szerb elnök távozását azóta követelik a tüntetők, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás beton előtetője. A tragédiában összesen 16 ember veztette életét. A tiltakozók szerint a tragédiához a mindent átható korrupció vezetett.

A sajtóban megjelent információk, valamint az SNS vezetésének erre utaló kijelentései szerint azonban Aleksandar Vučić nem a tiltakozók követelései miatt mond le több mint fél évvel elnöki megbízatásának lejárta előtt, hanem azért, hogy újra miniszterelnök lehessen. A szerb alkotmány szerint ugyanaz a személy összesen két cikluson keresztül lehet az ország köztársasági elnöke, Aleksandar Vučić második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le.