Aleksandar Vučić bejelentette, hogy néhány héten belül lemond, de nem távozik a politikából

Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Aleksandar Vučić, de továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban – jelentette be maga a szerb államfő szombaton Belgrádban, a Szerbia – Egy család elnevezésű nagygyűlésen.
A szerb elnök beszédében az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, hogy 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és tizenkét év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült.Könnygázzal oszlatták a diákokat, összetűzések törtek ki a Vučić-rezsim elleni hatalmas belgrádi tüntetés utánTizennégy hónap kitartással győztek a diákok, Szerbiában jön az előrehozott választás
Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor azt állította, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.Semmit nem tanult Orbán Viktor hibáiból a szerb elnök, biztosan halad a vereség feléAleksandar Vučić nagyon figyel Magyarországra, ha Orbán Viktor veszít, nem fog sietni a szerb parlamenti választás kiírásávalHol volt, hol nem volt két hátizsák, de Aleksandar Vučić mélyen hallgat róluk
Ami a másfél éve, a 2024. november 1-i újvidéki pályaudvari tragédia óta tartó tiltakozási hullámot illeti, Aleksandar Vučić azt állította, hogy azok mögött külső érdekek álltak, ugyanakkor híveit arra kérte, hogy utasítsanak el minden erőszakot, és a politikai nézetkülönbségek ellenére is őrizzék meg a társadalmi békét.
Előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást is tartanak nemsokára, és azt javasolta, hogy a kormánypárti lista a megmérettetésen Egységes Szerbia néven induljon. Hozzátette, hogy elnöki tisztségéről történő távozása után is a szerb politikai élet aktív szereplője marad.
A szerb elnök távozását azóta követelik a tüntetők, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás beton előtetője. A tragédiában összesen 16 ember veztette életét. A tiltakozók szerint a tragédiához a mindent átható korrupció vezetett.
A sajtóban megjelent információk, valamint az SNS vezetésének erre utaló kijelentései szerint azonban Aleksandar Vučić nem a tiltakozók követelései miatt mond le több mint fél évvel elnöki megbízatásának lejárta előtt, hanem azért, hogy újra miniszterelnök lehessen. A szerb alkotmány szerint ugyanaz a személy összesen két cikluson keresztül lehet az ország köztársasági elnöke, Aleksandar Vučić második elnöki mandátuma 2027 májusában jár le.Többször nem lehet Szerbia elnöke, úgyhogy miniszterelnökként folytathatja Aleksandar Vučić