Turbóra kapcsolt a shamingkultúra a héten a honi közéletben: elsők közt Magyar Péter kegyetlen verbális tőrdöféssel leállatorvosozta Hadházy Ákost, ránk szabadítva a modern politikai kommunikáció egyik legújabb fegyverét.
Nem csak Homlok-Mészáros Ágnes neve, de a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea lakása is feltűnik a feketelistán.
A román adóhatóság ezentúl nyilvánosságra hozza a magán- és jogi személyek nevét, akik tartoznak az államnak - olvasható abban a határozatban, amely csütörtökön jelent meg a román közlönyben.
Őszre elkészülhet Szerbiában egy nyilvántartás, amelyben azokat a vállalat-tulajdonosokat és -vezetőket írják össze, akik rosszul vezették cégüket, és emiatt megtiltják nekik, hogy újat alapítsanak.