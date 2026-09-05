Heti abszurd: Emberi erőforrásmustra, avagy valaki mondja meg, ki mennyit ér?

A karrierszégyenítés olyan, reflexszerű előítélet-cunami, amikor érvek híján a másik életrajzát használják bunkósbotként, elvitatandó a hitelességét egy releváns ügyben. Ha valami nem tetszik, a kritikus személy hirtelen már nem szakpolitikus vagy korrupciófeltáró közszereplő, hanem csak „egy állatorvos” (vagy éppen jogász, színész, urambocsá szociológus). A pejoratív skatulyázás – és a foglalkozásalapú megítélés – pont az érdemi, intellektuális vitát öli meg, a személyeskedő sárdobálás szintjére süllyesztve a kommunikációt.
Persze ezt tanultuk meg már a milliárdos gázszerelő kapcsán is, csakhogy Mészáros Lőrinc esetében fordított a logika: nem egy elismert szakembert érvénytelenítettek a végzettsége miatt, hanem egy szakmai háttér nélküli figurát emeltek fel a semmiből, majd a tisztességes kisiparos mítoszával igyekeztek védeni bámulatosan valószerűtlen üzleti sikereit.
A fenti, szürreális szópárbaj egyébként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki széke körül robbant ki, mivel sokan joggal szerették volna, ha a hivatalt egy transzparens, korrupciófeltárásban már edzett szakember vezeti – mint például Hadházy, noha ő nem is pályázott a tisztségre. Újabban ugyanis az a módi, hogy posztban és kommentben lehet be-, de még inkább kiszavazni jelölteket a megüresedő vagy újonnan létrehozott hivatali székekbe. Itt tart egyelőre az új, részvételi(bb) demokrácia, amit a Tisza-kormány belengetett. Állítólag keresik, de még nem találják a módját, hogy a kibicelést és a nettó trollkodást konstruktív mederbe tereljék.Hadházy Ákos az NVVH élére jelölt Unger Annáról: Ha valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalépHadházy Ákos közérdekű adatigényléssel kéri ki az NVVH élére jelentkező 94 személyt rangsoroló pontrendszertMagyar Péter nem érti, miért kifogásolják sokan, hogy az NVVH vezetője nem jogász lett, amikor sokan állatorvost akartak
Nem segít, hogy Magyar Péter hiperaktív kommentelő ujja random híradások és posztok alatt tűnik fel, sírva nevetős emodzsik társaságában, ami még inkább felajzza a közösségi médián lógó választókat, hogy ott bokszolják ki magukból a véleményüket, amire a kormány vagy nagy ívben tesz, vagy meglepően gyorsan kurzust vált. Azt azonban nem lehet tudni, még csak megjósolni se, mi alapján kerül egy-egy vélemény a figyelemre méltó, avagy az ignorálandó, per megsemmisítendő halmazba.
A digitális küzdőtéren zajló ketrecharc mindenesetre rávilágít a reményeink szerint folyamatban lévő rendszerváltás egyik legnagyobb paradoxonára:
miközben a komoly szakmai kérdések lájkvadászattá és kommentköpködéssé silányulnak, a valódi döntések továbbra is a háttérben, számunkra többnyire átláthatatlanul születnek, mint jelen esetben a jelentkezők szűrése az NVVH vezetői posztjára.
Persze korai lenne még kifakadni, hogy nem ezt választottuk, nem is ezt ígérték, mert egyelőre minden jobb annál, mintha folytatódott volna a piszkos kétharmad és az ország szétlopása, a képünkbe röhögő Fidesz-potentátokkal. De most már sokaknál észrevehetően kezd fogyni a türelem – még nem is az elszámoltatást, hanem pusztán a hétköznapi működést és a kommunikáció minőségét illetően. Az illetékesek ugyanis egyelőre nemigen tudnak kibújni a bőrükből, sem a Fidesz mérgező árnyékából. Amit éppen ők kérnek számon másokon.
A karriershaming visszatért Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-videójában, amelyben a honvédelmi miniszter a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgatói posztjára jelölt Szuvák Attila mellett állt ki. „Bizonyos újságírók, illetve magukat mértéktartónak tartó médialapok újra elővették a régi NER-stílust. Kedves újságírók vagy magukat oknyomozónak nevező újságírók!” – szólította meg nyilvánvalóan a HVG újságíróit és Panyi Szabolcsot. Ruszin-Szendi ahelyett, hogy érdemben cáfolta volna a HVG cikkét – miszerint a titkosszolgálat belső vizsgálattal vadászik a lap informátoraira –, inkább magát a szakmát vonta kétségbe: az oknyomozói teljesítményt lesajnálta, az egyébként minden időkben kormánykritikus sajtót pedig „régi NER-esnek” bélyegezte. Miközben védte a mundér becsületét, akaratlanul is elismerte a legsúlyosabb vádat, hogy a katonai nemzetbiztonság állítólag civil források után szaglászik. Ismét ugyanaz a drill: ha egy jelölt szakmai kompetenciája (vagy annak hiánya) szóba kerül, a válasz már nem magyarázat, és végképp nem a transzparencia, hanem a kritizáló leértékelése.Ruszin-Szendi Romulusz: Semmi sem szivárog a Katonai Nemzetbiztonsági SzolgálatnálPanyi Szabolcs: A HVG feltételezett forrásai után nyomozhat a katonai titkosszolgálat
A papírok és végzettségek feletti elitista pampogás gyorsan lecsorgott a „magaskultúrából” a bulvárba is: a TV2-n újrainduló Megasztár mentora, Puskás-Dallos Bogi a műsorból már kiszállt Tóth Gabi nem létező érettségijén élcelődött. Gabi videóban vágott vissza, mondván, erre a pályára tehetség kell, nem érettségi, bár epésen hozzátette: „de legalább Boginak van”. No de ő sem egy doktori iskolában konzulens!
A narratíva mögött felsejlik a jól ismert lázári hungarikum is, miszerint mindenki pontosan annyit is ér, amije van – csak most épp diplomára és bizonyítványra hangszerelve. A legrosszabb verzióban pedig ahhoz, hogy valaki bármi lehessen vagy véleményt mondhasson, „úgy” is kell kinéznie.
A többek között Budavári Edda által is megosztott tiszás politikusnők a parlamentben (Unger Anna és Lannert Judit rommá manipulált közös képe) után az eddigi legádázabb testszégyenítési kísérletet Apáti Bence követte el, amikor egy Facebook-posztban belekötött Mayday Fanni külsejébe. A propagandapiedesztálról lepottyant negyvenes megmondóember egy fényesen tehetséges, az intellektuális humorával kiemelkedő, virális tartalmakat gyártó huszonéves nőről találta azt mondani, hogy a TikTok-videóiban ugyan vékony és csinos, a valóságban viszont inkább egy „bodipositivety (sic!) plus size modell benyomását kelti”. Fanni erre csodás riposzttal és magabiztosan válaszolt, amihez nem is kell hozzátenni semmit. Csakhogy a kommentelők és a mémcsoportok újabb bodyshaming-cunamival reagáltak, ezúttal Apátit és a balettos múltját véve célba, időnként Orbán Viktor Adriából kiemelkedő habtestét is a bezzegek sorába szúrva.Még tart Orbán Viktor adriai nyaralása, most Vis szigetén fotózták le a korábbi kormányfőt
Ha a tendenciát nézzük, a jövő magyar közigazgatása és vitakultúrája végtelenül hatékony, egyszersmind roppant költségkímélő lesz. Feleslegessé válnak a hosszadalmas bizottsági meghallgatások és szakmai egyeztetések. A kommentelők validálják a pályázatokat, a miniszterek osztályozzák a sajtótermékeket és az újságírók munkáját, a hivatali és szakmai alkalmasságot pedig centivel és mérleggel ellenőrzik a Megafon és a Megasztár közös szűrőbizottságában. Aki pedig nem felel meg az előirányzott testtömegindexnek, netán állatorvosi rendelő közelében látták, azt egy sírva nevetős emojival törlik. A kérdés már csak az, hogy ebben az új, lájkalapú nemzeti kasztrendszerben hol lesz a helye a mezei választónak? A válasz valószínűleg most is ott van a lázári alapvetésben: akinek se szakirányú diplomája, se érettségije, se tökéletes sziluettje nincs, az pontosan annyit is ér. Kivéve persze, ha van egy gázszerelő-igazolványa. Az mindent visz.