Legkevesebb két ember meghalt a Mississippi államban pusztító vihar miatt

Egyesült Államok;halottak;szélsőséges időjárás;Mississippi;

2025-03-05 09:32:00 CET

Legkevesebb két ember halálát okozta kedden a Mississippi államban tomboló vihar. Az Egyesült Államok középnyugati részén hófúvásokat, Texasban, Louisianában és Oklahomában tornádót és erdőtüzeket okozott a térségben kialakult viharrendszer - számoltak be róla a helyi hatóságok.

Tate Reeves, Mississippi kormányzója az X közösségi platformon közölte, hogy két ember meghalt a viharos időjárás miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint Texasban, Louisianában és Oklahomában is több tornádó csapott le. Az áramkimaradásokkal foglalkozó PowerOutage.us közlése szerint Texasban több mint 178 ezer, Louisianában mintegy 23 ezer, Mississippiben 18 ezer, Alabamában 88 ezer, Oklahomában több mint 16 ezer, Tennesseeben pedig több mint 23 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.

A meteorológiai szolgálat szerint további áramkimaradásokra lehetett számítani, miután a viharok Mississippi és Louisiana államon átvonulva Alabamát is elérik. Valerie Frausto, San Antonio tűzoltóparancsnoka kedden az erős szél okozta erdőtüzekről számolt be, amelyek épületekben is károkat okoztak, és a várostól délre fekvő két régióban is evakuálni kellett a lakosokat.

Minnesota déli részén és Dél-Dakotában a havazás és erős szél miatt figyelmeztették az ott élőket a veszélyes útviszonyokra. A viharos szél és a havazás kedd este Nebraska keleti részén is veszélyessé tette az utazást az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Országszerte több mint 500 járatot töröltek a járatkéséseket és -törléseket figyelő FlightAware.com közlése szerint, amelynek adatai alapján a legtöbb járatot a dallasi repülőterek törölték.