Vádbeszédet mondott Donald Trump ellen a volt különleges ügyész

Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága előtt jelent meg kedden Jack Smith, a Biden-adminisztráció különleges ügyésze, hogy idézésre számot adjon a Donald Trump és szövetségesei ellen folytatott korábbi nyomozásairól. Smith az alkalmat arra használta fel, hogy bűnösnek mondja ki az elnököt a 2020-as elnökválasztás elcsalására tett kísérletében.