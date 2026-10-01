Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága előtt jelent meg kedden Jack Smith, a Biden-adminisztráció különleges ügyésze, hogy idézésre számot adjon a Donald Trump és szövetségesei ellen folytatott korábbi nyomozásairól. Smith az alkalmat arra használta fel, hogy bűnösnek mondja ki az elnököt a 2020-as elnökválasztás elcsalására tett kísérletében.
Az amerikai egészségügyi minisztériumot vezető Robert F. Kennedy, Jr. februári hivatalba lépése óta egyre nagyobb káosz uralkodik az intézményben, tapasztalt szakemberek sora áll fel a munkából a miniszter hatalmi nyomulása és áltudományos nézetei miatt.
A felfüggesztett brazil elnök, Dilma Rousseff visszautasította a vele szemben felhozott vádakat szenátusi meghallgatásán. Úgy fogalmazott, hogy azokkal a bűnökkel, amelyekkel „igaztalanul, megvádolták”, nem követte el.