Vádbeszédet mondott Donald Trump ellen a volt különleges ügyész

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2026-10-01 08:54:00 CEST

Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága előtt jelent meg kedden Jack Smith, a Biden-adminisztráció különleges ügyésze, hogy idézésre számot adjon a Donald Trump és szövetségesei ellen folytatott korábbi nyomozásairól. Smith az alkalmat arra használta fel, hogy bűnösnek mondja ki az elnököt a 2020-as elnökválasztás elcsalására tett kísérletében.

Kétpárti adok-kapokba torkollott kedden Jack Smith korábbi különleges ügyész meghallgatása a szenátus igazságügyi bizottsága előtt. Smithnek arról kellett számot adnia a bizottság előtt, hogy őt és csapatát politikai szándék vezérelte-e Donald Trump 2020-as elnökválasztási szerepét feltáró nyomozásban, törvénytelen eszközökkel gyűjtött-e információt vagy idézett be republikánus politikusokat. Smith nyitóbeszédében egyértelműen fogalmazott.

„Kiállok a különleges ügyészi döntéseim mellett, beleértve azokat is, amelyekben Trump elnököt megvádoltam. Ezeket a döntéseket Trump elnök politikai elköteleződéseire, tevékenységeire, meggyőződéseire és a 2024-es elnökjelöltségére tekintet nélkül hoztam meg. A nyomozásunk minden kétséget kizáró bizonyítékot szolgáltatott arra nézve, hogy Trump elnök súlyos bűncselekményeket követett el a nemzetünk ellen.

Ha arra kérnének ma, hogy helyezzek vád alá egy volt elnököt ugyanezen tények alapján, megtenném, függetlenül attól, hogy republikánus vagy demokrata az illető”

– jelentette ki Jack Smith a kétpárti szenátorokból álló bizottság előtt.

Ezzel természetesen nem érte be a bizottság, különösen nem a testület republikánus tagjai. Chuck Grassley bizottsági elnök például azt nehezményezte, hogy a különleges ügyész csapata szabálytalanul gyűjtött pénzügyi információkat a Republikánus Párthoz kötődő csoportokról. „Mr. Smith nyomozása egy pártpolitikai fegyver volt, amelyben megszegték a szabályokat, hazudtak a bíróságnak és rosszhiszeműen jártak el a tevékenysége során, így nincs is hitelességük, kivéve az elfogult médiumok és a Demokrata Párt előtt, akik tapsoltak neki, ahogy ma is tapsolni fognak” – kritizálta Grassley. Ted Cruz texasi szenátor szerint Smith „hatalmas kárt okozott” és álláspontja szerint „az eljárása a hatalmi visszaélés legfelháborítóbb példája volt az igazságügyi minisztérium történetében.”

Az már a közelmúltunk történelme, hogy 2021. január 6-án egy trumpista radikálisokból álló tömeg megrohamozta a washingtoni kongresszus épületét, ahol éppen az elnökválasztás eredményének hitelesítése zajlott. A lázadásnak halálos áldozata is volt, rendőrökre támadtak rá és képviselőket kellett kimenekíteni az amerikai demokrácia szimbolikus épületéből. Az is számos forrásból megerősített információ, hogy az incidenst megelőző hónapokban Trump elnök valóban szervezkedett a 2020-as elvesztett elnökválasztás eredményének megváltoztatására, állami vezetőket helyezett nyomás alá és ügyvédek csoportjával igyekezett megtámadni az eredményt. Jack Smith különleges ügyészt ennek kivizsgálására nevezték ki még a Biden-adminisztráció ideje alatt.

A republikánus többségű igazságügyi bizottság konzervatív tagjai fátylat borítottak volna a múltra, és inkább Smith politikai motiváltságára, valamint a bizonyítékok beszerzésének etikátlan vagy szabálytalan természetére voltak kíváncsiak.

Álláspontjuk szerint ugyanis Smith csapata jogtalanul gyűjtötte be republikánus képviselők és szenátorok híváslistáit, amellyel az igazságügyi minisztérium megsértette a hatalmi ágak szétválasztásának elvét. Szerintük ezzel és más cselekményekkel Smith a különleges ügyészi hatáskörének korlátait is átlépte.

Ugyanakkor érdemes megvizsgálni az elefántot is a szobában, a nyomozás középpontjában álló cselekménysorozatot és annak társadalomra való veszélyességét.

Ezt a feladatot Dick Durbin Illinois-i demokrata szenátor vállalta magára.

„A Smith ellen folyamatosan hangoztatott politikai vádaskodások kicsinyesek, személyes jellegűek és politikai indíttatásúak. Nem egyebek, mint porhintés, amelynek célja, hogy elterelje a figyelmet az elnök saját, egyértelműen törvénytelen cselekményéről.

Miután évekig igyekeztek elkendőzni Trump elnök bűneit, a republikánus kollégáim végre felvethetik az aggályaikat az egyetlen személynek, aki érdemben foglalkozott velük” – fejtette ki álláspontját a szenátor.

Egy mókás félreértésre is sor került a feszült meghallgatáson. Eric Schmitt republikánus szenátor bizonyítékként egy sms-t olvasott fel, amelyet Smith csapatának egyik tagja küldött. Ezek szerint Smith az Atlanta Hawks kosárlabda csapat egyik mérkőzésén volt egy vizsgált időszakban. Ez azért lehetett gyanús, mert Georgia állam Fulton megyéjében (amely Atlanta városát foglalja magában) Fanni Willis kerületi ügyész vizsgálatot folytatott Trump és 18 társa ellen a szavazatszámok megváltoztásának ügyében.

Smith nem emlékezett arra, hogy kosármeccsen vett volna részt Atlantában, erre pedig Schmitt diadalmasan egy táblát tartott fel azt gondolva, hogy hamis tanúzáson kapta a volt különleges ügyészt. A lelkesedést aztán egy minnesotai demokrata szenátor hűtötte le, aki rámutatott: Smith az Iowa-i Hawkeyes mérkőzésén volt az említett időszakban, így a nevek összekeveredhettek Schmitt szenátornál.

A meghallgatás felfokozott hangulata arra is rámutatott, hogy a 2021. január 6-i kapitóliumi ostrom máig érő hullámokat vet az amerikai politikában, és ezt a helyzetet Trump revansista politikája sem tudja elkendőzni. Mindazonáltal előfordulhat, hogy Smith szenátusi meghallgatása visszafelé sül el és tovább gyengíti a Trump-adminisztráció támogattságát.