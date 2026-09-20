Mit tehetünk a függőségek (drog, alkohol, szerencsejáték stb.) ellen, ha tudjuk, hogy sóvárgásunk tárgya maga a sóvárgás?
Béla bekerült abba a mókuskerékbe, amibe a legtöbb szerencsejáték-függő: vissza akarta nyerni a befektetett pénzt.
Nem lesz lehetőségük kizárni magukat az ötös lottóból vagy például a tippmixes fogadásokból azoknak, akik úgy érzik, hogy szerencsejáték-függők – derült ki a múlt szerdán megjelent kormányrendeletből.
Mintegy 42 ezerre tehető azok száma Csehországban, akiknél szerencsejáték-függőség alakult ki, 168 ezer embernél pedig fennáll ennek a veszélye - derült ki a cseh drogellenes központ tanulmányából, amelynek tartalmát csütörtökön ismertették Prágában.