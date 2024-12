Nocsak! Megrendítő menekült-történeteket mutatott be az MTI

A legtöbb Egyiptomban hátramaradt szír menekült mostanra úgy döntött, hogy Európába jutott családtagjai után indul. Aki nem képes az embercsempészek által koordinált veszélyes és költséges útra, az csak a családegyesítésben reménykedhet - jelenti az MTI tudósítója, akinek több szír migráns is elmesélte történetét. Meglepő, de egyben üdítő is, hogy a néhol megható történetekről a kormányközeli, és a menekültválságot "illegális bevándorlás" címszóval lerendező MTI is beszámolt.