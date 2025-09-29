Márta István: befogadtak Pécsett

Semmilyen politikai nyomás nem nehezedik az általam vezetett intézményre – mondja Márta István, az Új Színház volt igazgatója, aki két és fél éve irányítja a pécsi Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft-t. Márta szerint nem lehet célja a parttalan és öncélú konfrontálódás a tulajdonos önkormányzattal, de sok olyan gyakorlati, a működést érintő kérdés van, amelyben mégis vitatkozni kényszerül.