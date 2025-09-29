Szirtes János a performanszaival mindig meglepi a nézőt: így volt ez a péntek esti székfoglalóján is, mellyel rendes tagja lett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának. Az előadásra viszont rendhagyó módon nem a Magyar Tudományos Akadémia épületében került sor, hanem a II. kerületi Jurányi Ház színháztermében.
Szirtes 1972 óta performanszairól híresült el.
Óriási érdeklődés mellett nyílt meg a Levitáció című, a helyhez kötöttséget, a nehézkedést és a felemelkedést prezentáló kiállítás, amelynek kurátora Gulyás Gábor. A múlt hétvégi látogatócsúcs miatt már most az év szentendrei kiállításának tartják.
Semmilyen politikai nyomás nem nehezedik az általam vezetett intézményre – mondja Márta István, az Új Színház volt igazgatója, aki két és fél éve irányítja a pécsi Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft-t. Márta szerint nem lehet célja a parttalan és öncélú konfrontálódás a tulajdonos önkormányzattal, de sok olyan gyakorlati, a működést érintő kérdés van, amelyben mégis vitatkozni kényszerül.