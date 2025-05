Alig több mint ötvenen a Pride ellen

Hiába fejezte ki a kiállását számos ország is a Budapest Pride mellett, a magyar bíróság a szombaton várható több ezres tömeggel szemben most is engedélyezett egy ellentüntetést - pusztán azért, mert a gyakorlat alapján a rendőrség tud biztosítani két rendezvényt is. A "családvédők" ennek ellenére nem tolonganak, még százan sem jelezték, hogy az LMBTQ-közösség ellen vonulnának. A szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nem is tart a bejelentett ellendemonstrációtól, sokkal inkább a nem bejelentettektől.