Az illetékes vízügyi igazgatóság szerint az elrendelt vízpótlás augusztus végéig tarthat.
A Csepel-sziget mindkét településén a pénzhiány a fő oka annak, hogy régóta megoldatlan a csapadékvíz-elvezetés.
Még mindig szivattyúznak az elöntött balatoni településeken, ahol a hétfő délután lezúduló nagy mennyiségű esővíz pincékbe és lakóházakba tört be - közölte kedd délelőtt a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A nagy esőzés miatt szivattyúzni kell a vizet a fővárosi Péterfy Sándor utcai kórház pincéjéből - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.