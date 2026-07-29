Evakuálták a balatonmáriafürdői gyerektábort

Még mindig szivattyúznak az elöntött balatoni településeken, ahol a hétfő délután lezúduló nagy mennyiségű esővíz pincékbe és lakóházakba tört be - közölte kedd délelőtt a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.