Tíz éven belül jelentősen csökkenthetők lennének a bérkülönbségek Kelet- és Nyugat-Európa között, ehhez azonban a tagállamoknak meg kellene állapodniuk egymással és ebbe be kellene vonni a vezető multinacionális vállalatokat is – állította Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) főtitkára.
Elképesztő tévedésnek tartják szakszervezeti vezetők, hogy többdiplomás közigazgatási szakembereket várnak a versenyszférában, hiszen ott jó ideje csak bolti eladókat és betanított munkásokat keresnek. A közszféra tervezett elbocsátásai, a nagyarányú intézményi átszervezés Európában, de még a V4 csoport többi országában is elképzelhetetlen előzetes egyeztetések nélkül.