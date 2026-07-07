Éppen leminősítik a közszférát

Elképesztő tévedésnek tartják szakszervezeti vezetők, hogy többdiplomás közigazgatási szakembereket várnak a versenyszférában, hiszen ott jó ideje csak bolti eladókat és betanított munkásokat keresnek. A közszféra tervezett elbocsátásai, a nagyarányú intézményi átszervezés Európában, de még a V4 csoport többi országában is elképzelhetetlen előzetes egyeztetések nélkül.