Vége lehet a fehérgalléros hobbivadászok korának: saját jogán maradhat a vadászat a magyar kultúra része, nem azért, mert a haverom haverja azt mondta.
A magyar kultúra napján Orbán Viktor kampánybeszéddel felavatta a Magyar Zene Házát, március 15-én Pénzmúzeum nyílt a Postapalota épületében, a Néprajzi Múzeumot is új helyen kell keresni. Aztán jött a múzeumok őszi rezsifesztiválja.
Fradi-sas a stadionnál, szarvasagancs kapu a vadászati kiálláson, az Aranyvonatra utaló Robogás – Szőke Gábor Miklós köztéri szobrai rendre közéleti médiavisszhangot kapnak. Legújabb műve sem kispályás: 11 méter magas lesz és egy bronzszikláról ugró csodaszarvast ábrázol, amely a Széll Kálmán téri Pénzmúzeum (régi nevén Postapalota) udvarára kerül. Jövőre A Tőzsde harca című szoborpárosa, egy harcoló medve és bika kap helyet a Magyar Nemzeti Bank Budai Központjában (egykori Telekom-székházban). A szobrászművészt csepeli műhelyében látogattuk meg, ahol az őt ért kritikákról is nyíltan beszélt.
Nemrég a szintén jegybanki tulajdonú volt Telekom-székházra rendeltek óriási szobrokat.
Indusztriális polip, acélhalak és tengeralattjáró-bálna: Szőke Gábor Miklós hat izgalmas szobrot készített az eseményre – a művek egy kisfilmben életre is kelnek.
Szőke Gábor Miklós legújabb szobra az atlantai Mercedes-Benz Stadion főbejárata előtt fog állni, az Egyesült Államok egyik legnagyobb NFL-csapata, az Atlanta Falcons ugyanis a magyar művészt kérte fel egy monumentális madár megalkotására.
Húsz tonnás, monumentális lószobrot állított fel Szőke Gábor Miklós szobrász a szlovákiai Somorjában, a Hippo Aréna előtt. A nagyméretű állatszobrairól és az FTC-Stadion előtt álló Fradi-sasáról elhíresült művésszel lovakról, építési nehézségekről és kortárs köztéri szobrokról beszélgettünk.