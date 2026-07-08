Totemre hívás: Szőke Gábor Miklós, a NER kedvenc szobrásza azt szeretné, ha a kritikusok leülnének vele beszélgetni

Fradi-sas a stadionnál, szarvasagancs kapu a vadászati kiálláson, az Aranyvonatra utaló Robogás – Szőke Gábor Miklós köztéri szobrai rendre közéleti médiavisszhangot kapnak. Legújabb műve sem kispályás: 11 méter magas lesz és egy bronzszikláról ugró csodaszarvast ábrázol, amely a Széll Kálmán téri Pénzmúzeum (régi nevén Postapalota) udvarára kerül. Jövőre A Tőzsde harca című szoborpárosa, egy harcoló medve és bika kap helyet a Magyar Nemzeti Bank Budai Központjában (egykori Telekom-székházban). A szobrászművészt csepeli műhelyében látogattuk meg, ahol az őt ért kritikákról is nyíltan beszélt.