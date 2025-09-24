Lecsapott a Ragasa szupertájfun Tajvanra, tizennégyen meghaltak, száznál is többen eltűntek

Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertajfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Hongkong felé tart. Az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.