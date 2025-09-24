Kínát is elérte a Ragasa tájfun, kétmillió embert evakuáltak

Kína;Tajvan;evakuálás;tájfun;szupertájfun;

2025-09-24 12:34:00 CEST

Az idei év legpusztítóbb vihara eközben Tajvanban már 15 ember életét követelte.

Szerdán Kína déli partját is elérte a Ragasa szupertájfun, közel kétmillió embert evakuáltak Kuangtung tartományból – írja a BBC.

Lapunk is beszámolt róla, hogy 14 ember meghalt Tajvan keleti részén, Hualien megyében, és 124 eltűnt, miután egy hegyi gát tava túlcsordult, és elárasztott egy települést a Ragasa szupertájfun idején, amely hétfő óta sújtja az országot. A halálos áldozatok száma időközben 15-re emelkedett, Tajvan miniszterelnöke vizsgálatot követel a helyi katasztrófavédelemtől.

A Ragasa szupertájfunt az idei év legpusztítóbb viharának tartják, ereje egy 5-ös erősségű hurrikánnal ér fel. Napok óta tombol a Dél-kínai-tenger felett, heves esőzéseket és erős szelet hozva a Fülöp-szigetekre, Tajvanra, Hongkongra és Dél-Kínára. Az elmúlt órában valamelyest mérséklődött, de továbbra is rendkívüli pusztítást végez, 241 kilométeres széllökést is mértek.