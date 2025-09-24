Lecsapott a Ragasa szupertájfun Tajvanra, tizennégyen meghaltak, száznál is többen eltűntek

Tajvan;halálos áldozatok;természeti katasztrófa;eltűntek;szupertájfun;

2025-09-24 07:12:00 CEST

Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertajfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Hongkong felé tart. Az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.

14 ember meghalt Tajvan keleti részén, Hualien megyében, és 124 eltűnt, miután egy hegyi gát tava túlcsordult, és elárasztott egy települést a Ragasa tájfun idején – közölte a helyi tűzoltóság szerdán.

A gát, amelyet a sziget ritkán lakott keleti részén a korábbi heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások hoztak létre, kedd délután átszakadt, és hatalmas víztömeg öntötte el Kuangfu települést. A Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertajfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Ázsia pénzügyi központja, Hongkong felé tart.

A Központi Vészhelyzeti Műveleti Központ (CEOC) szerint a tó, amely júliusban egy tájfun után alakult ki Hualien megye hegyvidékén, kedden túlcsordult, elárasztva a környező területeket. A hatóságok szerint az érintett területeken 124 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hét elején, hétfőn, amikor a tájfun közeledett, már több mint nyolcezer falubelit evakuáltak.

A televíziós felvételek azt mutatták, hogy az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.

Tajvan különböző régiói mentőcsapatokat vezényeltek Hualienbe, a hadsereg pedig 340 katonát küldött segítségül. A kormány adatai szerint Kuangfu lakosságának mintegy 60 százaléka a saját otthona magasabb emeletein keresett menedéket, míg a többiek többsége családtagjaihoz költözött. A tó 91 millió tonna vizet tartalmazott, és mintegy 60 millió tonnát engedett ki.

Hualien Tajvan egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A tájfun mintegy 70 centiméter esőt hozott az ország keleti részére, de a sűrűn lakott nyugati partvidék, ahol a fontos félvezetőipar található, nem érintett.