Újabb venezuelai olajat szállító tankert foglalt le az Egyesült Államok

A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak. A minisztérium a bejegyzésben úgy fogalmazott: "Az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségi rendvédelmi szerveinek vasökle uralja a tengereket".