Teherán saját támadásokkal válaszolt, többek között szomszédai ellen is.
A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak. A minisztérium a bejegyzésben úgy fogalmazott: "Az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségi rendvédelmi szerveinek vasökle uralja a tengereket".
A venezuelai rezsimet külföldi terrorista szervezetté fogjuk nyilvánítani – üzente az amerikai elnök.
A tanker fedélzetén, ahol kétmillió hordónyi kőolajat szállítottak, egyes hírek szerint robbanás is történt.
A hajót még júliusban foglalták el az iráni kommandósok, akciójukkal brit haditengerészet korábbi fellépése miatt álltak bosszút.
Fegyveres kalózok hatalmukba kerítettek egy thaiföldi tartályhajót, és mintegy 1,5 millió liter dízel üzemanyagot szivattyúztak ki belőle - közölte hétfőn a Straits Times című szingapúri lap.