Vádat emeltek Ukrajnában orosz tábornokok és főtisztek ellen, akiket felelősnek tartanak egy játszótér elleni rakétatámadásért

Távollétükben is felelősségre vonnák háborús bűnökért a hatóságok azt a négy orosz katonai vezetőt, akiknek részük volt az áprilisi akcióban Krivij Rihben. A csapás húsz halálos áldozatot követelt, köztük kilenc gyermekét.