Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Oroszországban Robert Brovdit, az ukrán drónflotta parancsnokát

Egy moszkvai katonai bíróság távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Robert Brovdit, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi rendszereinek – drónflottájának – parancsnokát. Az ungvári születésű félig magyar férfit a 2025 tavaszán a Kurszki régióban a Pervij Kanal (Első csatorna) alkalmazottai ellen elkövetett terrortámadás megszervezésében találták bűnösnek– írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség tárgyalótermi hírében.
Az ítélet szerint Robert Brovdinak az első 10 évet börtönben, a fennmaradó részt pedig fokozott biztonságú büntetőtáborban kell letöltenie. A bíróság részben helybenhagyta az áldozatok polgári jogi követeléseit, összesen több mint 83 millió forintnak megfelelő 20 millió rubel értékben. A tárgyaláson elmondott záróbeszédében az ügyész az életfogytiglani büntetés mellett 200 millió rubelt követelt megítélni az áldozatoknak
A vád szerint 2025 elején Robert Brovdi parancsot adott arra, hogy távolról aknázzák az utakat és a nyílt területeket a Kurszki és Belgorodi területen, az ukrán határ mellett, tudva, hogy ezeket az utakat civilek használják. 2025. március 26-án egy UAZ típusú jármű, amelyben a Pervij Kanal televízó stábjának tagjai utaztak az érintett területen, amelynek egyik pontján felrobbant egy robbanószerkezet. Anna Prokofjeva újságíró belehalt sérüléseibe, Dmitrij Volkov operatőr és kísérői pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek – foglalható össze a vád.
A TASZSZ kitért arra, hogy az ügyben több személy ellen folytatódik még a nyomozás, Robert Brovdi ellen nemzetközi körözést adtak ki. A nyomozók korábban arról számoltak be, hogy az ukrán drónflotta parancsnokát összesen 46 bűncselekménnyel vádolják, köztük civilek halálát és jelentős anyagi kárt okozó terrortámadásokkal.
Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni támadása miatt Robert Brovdit kitiltották. Még 2025. október 23-án így emlékezett meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcról: – Hatvankilenc évvel ezelőtt édesapám, Brovdi József történelmi hazája bátran kimondta a vörös diktatúrának: „Ruszkik haza!" A „ruszkij mir" megszállója kontingensekkel vonult be Magyarországra, tankokkal és gyalogsággal áthaladva a kárpátaljai Munkács–Beregszász útvonalon a határ felé, majd tovább befelé az országba. És vér folyt.