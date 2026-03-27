Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Oroszországban Robert Brovdit, az ukrán drónflotta parancsnokát

2026-03-27 21:05:00 CET

Távollétében terrorizmusért. A vád szerint utakat aknáztak alá orosz területen, ahol egy évvel ezelőtt egy televíziós stáb autója felrobbant, egy ember meghalt, többen megsérültek.

Egy moszkvai katonai bíróság távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Robert Brovdit, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli légi rendszereinek – drónflottájának – parancsnokát. Az ungvári születésű félig magyar férfit a 2025 tavaszán a Kurszki régióban a Pervij Kanal (Első csatorna) alkalmazottai ellen elkövetett terrortámadás megszervezésében találták bűnösnek– írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség tárgyalótermi hírében.

Az ítélet szerint Robert Brovdinak az első 10 évet börtönben, a fennmaradó részt pedig fokozott biztonságú büntetőtáborban kell letöltenie. A bíróság részben helybenhagyta az áldozatok polgári jogi követeléseit, összesen több mint 83 millió forintnak megfelelő 20 millió rubel értékben. A tárgyaláson elmondott záróbeszédében az ügyész az életfogytiglani büntetés mellett 200 millió rubelt követelt megítélni az áldozatoknak

A vád szerint 2025 elején Robert Brovdi parancsot adott arra, hogy távolról aknázzák az utakat és a nyílt területeket a Kurszki és Belgorodi területen, az ukrán határ mellett, tudva, hogy ezeket az utakat civilek használják. 2025. március 26-án egy UAZ típusú jármű, amelyben a Pervij Kanal televízó stábjának tagjai utaztak az érintett területen, amelynek egyik pontján felrobbant egy robbanószerkezet. Anna Prokofjeva újságíró belehalt sérüléseibe, Dmitrij Volkov operatőr és kísérői pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek – foglalható össze a vád.

A TASZSZ kitért arra, hogy az ügyben több személy ellen folytatódik még a nyomozás, Robert Brovdi ellen nemzetközi körözést adtak ki. A nyomozók korábban arról számoltak be, hogy az ukrán drónflotta parancsnokát összesen 46 bűncselekménnyel vádolják, köztük civilek halálát és jelentős anyagi kárt okozó terrortámadásokkal.

Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni támadása miatt Robert Brovdit kitiltották. Még 2025. október 23-án így emlékezett meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcról: – Hatvankilenc évvel ezelőtt édesapám, Brovdi József történelmi hazája bátran kimondta a vörös diktatúrának: „Ruszkik haza!” A „ruszkij mir” megszállója kontingensekkel vonult be Magyarországra, tankokkal és gyalogsággal áthaladva a kárpátaljai Munkács–Beregszász útvonalon a határ felé, majd tovább befelé az országba. És vér folyt.