Trump és Musk: nárciszok háborúja a technofeudalizmus előkertjében

Donald Trump és Elon Musk nagy nyilvánosság előtt zajló, látványos és csúnya szakítása, melynek során két hét alatt az űrrakétáktól az Epstein-aktákig mindent is egymáshoz vagdostak – tovább eszkalálja az amúgy is feszült, a káosz határán billegő világpolitikai erőtereket. Több amerikai elemző felvetette, hogy Musk akár J. D. Vance alelnökkel szövetkezve, a techelit háttértámogatásával, a Republikánus Pártot mintegy átfordítva, megbuktatni készül Trumpot, kihasználva botrányait, öregedését, kontrollálhatatlanságát. Trump ettől kvázi béna kacsává (lame duck) válna a ciklusa közepén, de arra mérget vehetünk, hogy ezt az elnök nem tűrné némán, ahogy arra is, hogy Musk egyhamar nem adja fel világuralmi ambícióit. Oldalt kell választani Orbán Viktornak is, aki most már nem lehet egyszerre mindkettőjük barátja és üzletfele.