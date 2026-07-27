Egyre nagyobb hullámokat vet a világon, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a saját útjára tér. Szakértők figyelmeztetnek arra, hogy az elszabadult modell ügye bizonyítja, nem tudhatjuk előre, mi vár ránk a digitális világban. A kockázatok mindenesetre beláthatatlanok.
A kaliforniai techcégek paradigmaváltást és példátlan profitot várnak a mesterséges intelligenciától, miközben Kína felemelkedésével az AI-verseny geopolitikai tétje is óriási., ez pedig politikai következményekkel járhat.
Ukrajnára figyel a világ hadiipara.
Abban nincs semmi meglepő, hogy az orosz média szinte naponta fedez fel új orosz csodafegyvereket, amelyek alkalmasak Moszkva katonai erejének a demonstrálására. Nem minden olcsó propaganda azonban. A nyugati reagálásokból ítélve, a tengerentúlon is úgy vélik, van, ami miatt aggódniuk kell.
Egy szegedi fiatalokból álló magyar fejlesztő csapat, a Tep nyerte el a Microsoft globális technológiai versenye, az Imagine Cup innovációs kategóriájának második helyezését, valamint a finn AppCampus különdíjat - közölte a Microsoft Magyarország.