Nagyhatalmi légicsaták földön, égen

Abban nincs semmi meglepő, hogy az orosz média szinte naponta fedez fel új orosz csodafegyvereket, amelyek alkalmasak Moszkva katonai erejének a demonstrálására. Nem minden olcsó propaganda azonban. A nyugati reagálásokból ítélve, a tengerentúlon is úgy vélik, van, ami miatt aggódniuk kell.