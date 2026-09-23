Okosszemüveggel kukucskálnak a magánszférádba – avagy hol húzzuk meg a határt

Az EssilorLuxottica, a Meta okosszemüvegeit gyártó partnere szerint 2025-ben 7 millió mesterséges intelligenciával működő szemüveget értékesítettek. A Meta a Connect konferenciáján várhatóan új, kamera nélküli okosszemüveggel lép a piacra. A Samsung és a Google is meglepetéssel, közös fejlesztéssel készül. A technológia terjedésével párhuzamosan azonban erősödik a tiltakozás.