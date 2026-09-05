A baleset Keménfánál történt, Zalaegerszeg térségében. A lengyel turisták zarándokok voltak, akiket a mentesítő busz érkezéséig a zalalövői iskola tornatermében helyeztek el.
Halálos baleset történt péntek délután az 51-es főúton, Hercegszántó közelében: egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött, egy nő életét vesztette - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Pótkocsis szerelvény és kisteherautó ütközött össze kedd délelőtt a 81-es úton Sörédnél. A mentés és a helyszínelés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
Felborult egy teherautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a 66-os kilométer közelében - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Vízzel telt árokba hajtott egy tehergépkocsi szerda délután a 44-es főútról levezető mellékúton Öcsödnél, a balesetben a sofőr életét vesztette - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Ketten megsérültek, amikor egy személygépkocsi egy teherautóval ütközött kedd kora délután Lengyeltóti külterületén - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.
Teherautó ütött el egy gyalogost Solymáron kedd reggel, a nő a helyszínen életét vesztette.
Árokba borult egy szénport szállító teherautó az M6-os autópálya Százhalombattára bevezető szakaszán, a sofőr könnyebben megsérült - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője az MTI-vel.