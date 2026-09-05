Útzár - Teherautók karamboloztak Sörédnél

Pótkocsis szerelvény és kisteherautó ütközött össze kedd délelőtt a 81-es úton Sörédnél. A mentés és a helyszínelés idejére a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.