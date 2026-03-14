43 milliárdot (!) költ a kormány a tejiparra

A tejágazat jövőre mintegy 43 milliárd forint támogatásban részesül, ez 20 milliárd forinttal több, mint 2010-ben volt – mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára csütörtökön Mosonmagyaróváron, az Óvártej Zrt. mozzarella gyártósorának átadása alkalmából rendezett ünnepségen. Mindeközben egy sokkoló adat az OECD jelentése alapján: minden harmadik (!) magyarral előfordult az elmúlt évben, hogy nem tudott élelmet venni.