Tömeges csőd jöhet a tejiparban, minimális felvásárlási árat kérnek a termelők az Orbán-kormánytól

2026-03-14 13:00:00 CET

Vannak gazdaságok, amelynek mindössze literenként 60 forintos átvételi árat ajánlanak, miközben a 140 forint is masszív veszteséget jelentene.

Központilag bevezetett minimum átvételi árat szorgalmaz a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács termelői oldala. Az Agrárminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak írt levélben megfogalmazott kérést 150 termelő is aláírta – mondta a Népszavának Lukács László, a szervezet elnökségi tagja. A választ még várják. Kérdésünkre, hogy az elküldött dokumentumban milyen konkrét árjavaslat szerepel, azt válaszolta, annak meghatározása a jogalkotó feladata. Korábban a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) is hasonló javaslatot fogalmazott meg a szaktárcának, amire olyan visszajelzést kaptak, hogy értik és jogosnak tartják az igényt, ám érdemi lépés mégsem történt - fejtette ki lapunknak Koncz Máté, a szövetség elnöke.

Lukács László hozzátette, egy ilyen döntést a kialakult viszonyok teljes mértékben indokolttá tennének, miután nem elég, hogy az európai tejpiaccal együtt az itthonit is drámai nehézségek sújtják, Magyarországon számos körülmény súlyosbítja a helyzetet. Egyebek mellett az infláció leszorítása érdekében tett árszabályozás és a ragadós száj- és körömfájás „utóélete” is ide sorolható, mert a kór következményei azért nem illantak el egyik pillanatról a másikra a piacról azzal, hogy mentessé nyilvánították Magyarországot. Ezen felül

szólni kell arról a feldolgozói magatartásról is, amelyet leginkább bosszúvezéreltnek lehetne nevezni.

Az elmúlt években a termelők saját érdekeiket képviselendő hatékonyan tömörültek, aminek hatására jelentős erőként tudtak fellépni az ártárgyalásokon. Ezen a téren leng most vissza az inga, és egyes felvásárlók – határozottan nem mindegyik, hangsúlyozta Lukács László – a jelenlegi helyzetet kihasználva, az árakat tovább szorítva lefele, lényegében arcátlan árajánlatokat adnak, és igyekeznek a termelőket ilyen tartalmú szerződések aláírására kényszeríteni. Ma már bőven akad olyan gazdaság, amelynek mindössze literenként 60 forintos átvételi árat ajánlanak, miközben a 140 forint is masszív veszteséget jelentene. Ez egyszerűen tisztességtelen, erőfölénnyel való visszaélés ami a válságot tovább mélyíti - mondta.

A helyzet azért is nagyon érzékeny, mert márciusban jár le a termelők és feldolgozók között megkötött hosszú távú szerződések mintegy 20 százaléka - hívta fel a figyelmet Koncz Máté.

Ha ezek az alacsony árszintek kerülnének be egy-egy 6-12 hónapra szóló megállapodásba, akkor a telepek lényegében konzerválnák a masszív veszteségeket. Ezt egyszerűen nem lenne szabad megtenni,

ezért is lenne szükség egy fix minimális felvásárlói ár mielőbbi meghatározására Fejtette ki a MOSZ elnöke. Ezt Lukács László annyiban egészítette ki, hogy ha 1-2 hónapon belül nem történik semmi, akkor az évi mintegy 2 milliárd literes hazai tejtermelés – aminek elérése a korábbi 1,6 milliárdról az elmúlt másfél évtized eredménye – drámaian rövid idő alatt 10-15 százalékkal visszaesne. Ez pedig biztosan személyes tragédiák sorát indíthatja el – folytatta –, mert lesznek olyan telepek, amelyeket teljes egészében be kell zárni. Ebben az esetben nem csupán az állatállomány karcsúsításáról van szó, hanem egzisztenciák szűnhetnek meg teljes egészében.

A helyzet az év eleji állapotokhoz képest is romlott, amit jól tükröz, hogy a Terméktanács termelői oldala a hét elején egy segélykiáltással felérő felhívást is közzétett. Ebben arra kérik a kiskereskedelmi szereplőket, hogy a termelők és egyben a termelés fennmaradása érdekében április 1. és június 30. között az elsőáras vagy akciós árú termékként kizárólag magyar tejet értékesítsenek, egyben felszólították a hazai tejfeldolgozókat, hogy az ehhez megfelelő áron biztosítsák a szükséges árumennyiséget.

Rámutatnak: az európai tejpiac az elmúlt fél évben összeomlott, amit itthon a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet súlyosbított tovább .

Amíg a termelők tavaly literenként mintegy 200 forintos áron értékesítették a nyerstejet, jelenleg egyes gazdák csak 50-100 forintot kapnak érte, vagy egyáltalán nem jutnak bevételhez - tették hozzá. Vannak ugyanis olyan telepek, ahonnan már el sem viszik az árut. Felidézték, hogy az ágazat az elmúlt két évtizedben jelentős hatékonyságnövelést hajtott végre, ugyanakkor több mint tízezer tejtermelő hagyott fel a tevékenységgel. "Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adjuk át a megtermelt tejünket, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják" - írták. A felhíváshoz a kereskedelmi és feldolgozóipari szereplők saját döntésük alapján csatlakozhatnak, de mint megjegyzik, készek "határozottan és látványosan fellépni" azokkal szemben, akik nem tesznek eleget a felhívásnak, rájuk úgy tekintenek, mint a magyar tejtermelők tönkretételében érdekelt szereplőkre.