Kaja Kallas a leköszönő magyar kormányt konkrétan nem megnevezve, de a helyzetet egyértelművé téve emlékeztetett: a palesztinokkal szemben erőszakot alkalmazó izraeli telepesek elleni szankcióknak ugyancsak az Orbán-kormány vétói tettek mindeddig keresztbe.
A büntetés erőszakos ciszjordániai területfoglalásban érintett telepesekre vonatkozik, várhatóan az Egyesült Államokban tartott pénzeiket is befagyasztják.
Nemrégiben az Egyesült Államok is hasonló döntést hozott, az EU-szintű közös fellépésnek azonban ismét Magyarország lehet a kerékkötője.
Izraelben egyre többen vélik úgy, hogy terroristáknak kell minősíteni a szélsőjobboldali zsidó telepeseket, akik palesztin tulajdonra, valamint izraeli katonákra támadtak.