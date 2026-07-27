Izrael dacol az ENSZ-szel

Nemzetközi szervezetek és a nyugati országok hevesen bírálják azt a törvényt, amelyet az izraeli parlament hétfőn fogadott el. A jogszabály ugyanis visszamenőleges hatályú, jogszerűnek nyilvánította többezer, palesztin magánterületen lévő, ciszjordániai telepes-otthon felépítését. A telepeskérdést azonban a kétállami megoldás legfőbb akadályának tekinti a nemzetközi közösség. A bírálók közül ezúttal hiányzik Washington, a Trump-adminisztráció még nem szólalt meg.