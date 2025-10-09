Bart De Wevert nem először akarták meggyilkolni.
Egyre több terrormerényletről derül ki, hogy elkövetői az Iszlám Állam szimpatizánsai, annak felhívására hallgatva hajtották végre a vérengzést. Az eddig ismert legkegyetlenebb terrorszervezet már Afganisztánban is komoly befolyásra tett szert, meggyengítették a tálibok pozícióit. A nyugat-európai és az Egyesült Államokban történt minden merényletet az utóbbi időben az Iszlám Állam ihletett.
Öt rendőr meghalt, többen megsebesültek abban a csütörtök hajnali terrormerényletben, amelyet egy rendőrségi ellenőrzőpont ellen követtek el ismeretlen fegyveresek a csecsen fővárosban.
Váratlanul Volgográdba utazott szerda hajnalban Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök meglátogatta a dél-oroszországi városban történt két terrormerénylet sebesült áldozatait, s részvétét nyilvánította a hozzátartozóknak.