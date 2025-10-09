Nőtt a dzsihád vonzereje

Egyre több terrormerényletről derül ki, hogy elkövetői az Iszlám Állam szimpatizánsai, annak felhívására hallgatva hajtották végre a vérengzést. Az eddig ismert legkegyetlenebb terrorszervezet már Afganisztánban is komoly befolyásra tett szert, meggyengítették a tálibok pozícióit. A nyugat-európai és az Egyesült Államokban történt minden merényletet az utóbbi időben az Iszlám Állam ihletett.