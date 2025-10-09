Merénylet készülhetett a belga miniszterelnök ellen, három embert őrizetbe vettek

Belgium;letartóztatások;terrormerénylet;

2025-10-09 22:37:00 CEST

Bart De Wevert nem először akarták meggyilkolni.

Terrormerényletre való készülés gyanújával három embert tartóztattak le a belga hatóságok, az ügyészség szerint vezető belga politikusok, köztük Bart De Wever miniszterelnök meggyilkolására készülhettek - írja a Politico.

A lap szerint Ann Fransen szövetségi ügyész elmondta, hogy a 2001-ben, 2002-ben és 2007-ben született gyanúsítottakat csütörtök reggel vették őrizetbe Antwerpenben terrorcselekmény-kísérlet és terrorszervezet tevékenységében való részvétel gyanújával. Egyikük szabadlábon távozhatott, ketten továbbra is őrizetben vannak, és vizsgálóbíró elé kerülnek.

„Vannak arra utaló jelek, hogy a szándék egy dzsihadista ihletésű terrortámadás volt politikusok ellen”

– fogalmazott az ügyész. A szövetségi rendőrség a tűzszerészekkel kiegészülve eddig négy házkutatást tartott.

Az ügyben a Politico megkereste Philippe Kerckaert-t, a belga kormányfő szóvivőjét, de egyelőre nem kívánt nyilatkozni. Később Maxime Prévot külügyminiszter megerősítette az X-en, hogy a tervezett támadás Bart De Wever ellen irányult. Bejelentette azt is, hogy „Belgium aktívan erősíti képességeit a terrorizmus új formáinak kezelésére, különösen a drónok rosszindulatú használata elleni küzdelem terén.”

Az ügyészség szerint a házkutatásoknál félkész robbanószerkezetre emlékeztető eszközöket találtak, emellett a nyomozók egy zacskó acélgolyót és egy 3D-nyomtatót is lefoglaltak, amelyet bombaalkatrészek gyártására használhattak fel.

A belga vádhatóságnál eddig mintegy 80, terrorcselekménnyel kapcsolatos ügy szerepel az idén, ami több, mint a 2024-es év egészére vonatkozó adat. A csütörtöki letartóztatások csaknem egy évtizeddel a 2016. márciusi brüsszeli terrortámadások után történtek, amelyekben 32 ember vesztette életét.

A kormányfőt sem először tervezték meggyilkolni, a Politico emlékeztet, hogy idén áprilisban az Antwerpeni Fellebbviteli Bíróság öt férfit ítélt börtönbüntetésre egy 2023-as merényletterv miatt.