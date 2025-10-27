Tessely Zoltán eközben bejelentette, hogy folytatják az aláírásgyűjtést a focipályákon.
Orbán Balázs próbált válaszolni, Szájer József még csak azt sem.
A továbbiakban miniszteri ellenjegyzés sem lesz szükséges az elnöki kegyelemhez.
Tessely Zoltán szerepel is évekkel ezelőtti közös fényképen Vásárhelyi Jánossal, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatójával.
Míg Tessely Zoltánnak Trianon jutott eszébe az angolok térdeléséről, addig Szijjártó az EB-döntőt emlegette fel.