Mint Makó Absztinenciától: előkerül a szonda a képviselő-testületi ülésen, de inkább a rendeletet fújhatják

Októbertől beköszöntött a tiszta fej uralma Makón: ha arra gyanakszik a testületi ülés vezetője, hogy egy képviselő ittas vagy bármilyen szer hatása alatt áll, az illetőt kiküldheti a teremből. A rendeletmódosítást szeptember végén fogadta el a kormánypárti többséggel bíró grémium. Hogy mi motiválta a szokatlan ötletet, megfelel-e a vonatkozó törvénynek, és hogy mindezt hogyan szeretnék kivitelezni? Egyelőre több a kérdés, mint a válasz. Felvetődik az is, hogy úgy általában mi a jobb a hazai döntéshozásban: szalonspiccesen csendben elnézelődni, vagy színjózanul viselkedni ordenáré módon?