Októbertől beköszöntött a tiszta fej uralma Makón: ha arra gyanakszik a testületi ülés vezetője, hogy egy képviselő ittas vagy bármilyen szer hatása alatt áll, az illetőt kiküldheti a teremből. A rendeletmódosítást szeptember végén fogadta el a kormánypárti többséggel bíró grémium. Hogy mi motiválta a szokatlan ötletet, megfelel-e a vonatkozó törvénynek, és hogy mindezt hogyan szeretnék kivitelezni? Egyelőre több a kérdés, mint a válasz. Felvetődik az is, hogy úgy általában mi a jobb a hazai döntéshozásban: szalonspiccesen csendben elnézelődni, vagy színjózanul viselkedni ordenáré módon?
A szerdai testületi ülésen ugyanakkor elfogadták, hogy Vágvölgyi B. András tartalomfejlesztési igazgató legyen. Ő azonban jelezte, hogy ragaszkodik a főszerkesztői poszthoz.
Orosháza fideszes vezetése úgy döntött, hogy a jövőben nem lehet közvetíteni a testületi üléseket, így a helyiek sem élőben, sem felvételről nem láthatják az ülésteremben történteket. Az erről szóló előterjesztés lényegében semmivel nem indokolta a döntést. Az ellenzék szerint a helyi hatalom fél, ez áll a döntés mögött. Érdekes egybeesés, hogy az önkormányzat működtette hírportálon már regisztráció után sem lehet kommentelni.