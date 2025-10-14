Az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live sugárzását is megszüntetik.
A helyi sajtó szerint Vida József a Kaczyński-féle PiS szócsövévé tenné a TVN-t, ha tudná.
A tálibok rémuralma után tizenhét évvel is úttörőnek számít a nőknek szóló, kizárólag nők által gyártott műsorokat sugárzó Zan Tv. Az alapító Kabulból mesélt lapunknak a kezdetekről és a halálos fenyegetésekről.
Kivonul Magyarországról a Universal Channel - írta az Origo.
Január 1-től megszűnik a Parlament TV (P+), amely közösségi csatornaként volt elérhető több kábelhálózaton, illetve műholdon a T-Home csomagjában. Emellett a BBC szórakoztató műsorait sugárzó BBC Entertainmentet, valamint az Investigation Discoveryt is megszüntetik - írja az Origo.