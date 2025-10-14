Megszűnik a Parlament TV, és még két csatorna

Január 1-től megszűnik a Parlament TV (P+), amely közösségi csatornaként volt elérhető több kábelhálózaton, illetve műholdon a T-Home csomagjában. Emellett a BBC szórakoztató műsorait sugárzó BBC Entertainmentet, valamint az Investigation Discoveryt is megszüntetik - írja az Origo.