Megszűnik az MTV, az év végéig Európa-szerte leállnak a csatornái

MTV;tévécsatorna;

2025-10-14 13:58:00 CEST

Az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live sugárzását is megszüntetik.

Idén, 44 évnyi műsorszolgáltatás után 2025. december 31-ig Európa-szerte leáll az MTV csatornáinak sugárzása – írja a Paramount Global közlése alapján az Euronews.

A döntés következtében öt csatorna, az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live sugárzását szüntetik meg, először az Egyesült Királyságban és Írországban, majd Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, illetve Ausztráliában és Brazíliában is.

A lépés hátterében a Paramount Global költségcsökkentő intézkedései mellett az áll, hogy napjainkra drámaian megváltoztak a fogyasztói szokások, a zenerajongók pedig a digitális lehetőségek felé fordultak.