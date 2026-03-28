Meghalt Szilvitzky Margit

Életének 88. évében meghalt Szilvitzky Margit Munkácsy-díjas érdemes és kiváló művész, textil- és képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) volt tanára – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Az egyetem tájékoztatása szerint a művészt csütörtökön érte halál.