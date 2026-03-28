Textilbe szőtt politika: hányan vettetek fel kokárdát idén március 15-én?

kiállítás;textilművészet;

2026-03-28 19:19:00 CET

Orbán Viktor fiatalkori képmásával is találkozhatunk Tóth Lala textilművész tárlatán.

Hányan vettetek föl kokárdát idén március 15-én? És csak kíváncsiságból: volt közöttetek olyan, aki sok év után most először? – tette fel a kérdést megnyitóbeszédében Schultz Nóra politikai elemző Tóth Lala textilművész Politikai szövetek című tárlatán a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) kiállítóterében, ahol politikai témájú szövetmunkákat láthatunk. Az elemző kitért arra, hogy a legutóbbi időben ellenzéki közegekben is megjelenik a magyar trikolór: – És nem csak a magyar zászlókkal elárasztott politikai gyűlésekre gondolok, hanem a nemzeti mezben Beton.Hofi koncertre érkezőkre, meg kis hazánkról trendi zenékre TikTok-videókat gyártó fiatal lányokra, akik azt üzenik: nem szeretnének innen elköltözni.

Schultz Nóra szerint a tárlaton a nemzethez való tartozást a Trikolór visszasajátítása című munka fejezi ki, ami egy székből és egy szövőkeretből áll, melyen a látogatók együtt szőhetnek meg egy magyar zászlót. A kiállítás fő témája, hogy a textil médiuma hogyan válhat kritikai eszközzé, akárcsak a kísérleti textilmozgalom esetében, mely az 1960-as évek végétől az 1980-as évekig tartott. Tóth Boglárka kurátor elmondta lapunknak, hogy a textilművészettel azért is lehetett akár politikai üzeneteket is közvetíteni, mert ártalmatlan médiumnak számított az aczéli kultúrpolitika 3T-s, azaz támogatott, tűrt és tiltott rendszerében, a politikai cenzúra kevesebb figyelmet fordított rá, mint a festészetre vagy a szobrászatra.

– A mostani kiállítás tervezésénél az inspirált, hogy vajon 2026-ban állami támogatást igénybe véve lehet-e politikailag érzékeny témával foglalkozni és a rendszerrel kapcsolatos kritikus állításokat tenni a textilművészeten keresztül. A kiállítás megvalósításához ezért pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és elfogadták a pályázatunkat – mondta a Népszavának Tóth Lala, aki a tárlaton a szövetet a politikai rendszer metaforájaként értelmezte. – A Korrupciós szövet című munkámat hófehér szálakkal szőttem, de a készítése közben egyre sűrűbben bekentem a kezemet gépzsírral, így a szövet egyre sötétebbé vált. A Vezetői portré című művem pedig Orbán Viktor fiatalkori képmását ábrázolja, a képet kárpitszövés technikájával készítettem. A végén a függőleges szálakat kihúztam a szövetből, így a kép hullámossá vált, mely arra utal, hogy a személyiség a hatalom hatására megváltozhat – mondta Tóth Lala.

Infó: Tóth Lala: Politikai szövetek. Kurátor: Tóth Boglárka. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (Budapest, VII., Rottenbiller utca 35.) Megtekinthető 2026. április 11-ig