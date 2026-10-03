Gyengül az oltási védőháló Európában, több országban megfordult a korábbi trend

Négy évtized adatait elemezve uniós szinten jelentős visszaesést találtak több gyermekkori vakcina lefedettségében. A Lancet Regional Health – Europe friss tanulmánya szerint a legtöbb országban továbbra is magas az átoltottság, de a romló irány már közegészségügyi kockázatot jelez.