Négy évtized adatait elemezve uniós szinten jelentős visszaesést találtak több gyermekkori vakcina lefedettségében. A Lancet Regional Health – Europe friss tanulmánya szerint a legtöbb országban továbbra is magas az átoltottság, de a romló irány már közegészségügyi kockázatot jelez.
Az országok túlnyomó többségében a termékenységi arányszám nem lesz elég magas ahhoz, hogy 2100-ig fenntartsa a lakosságszámot.
Orosz szakértők nem találták polónium nyomát a 2004-ben meghalt palesztin vezető, Jasszer Arafat holttestén. Vlagyimir Ujba, az orosz állami biolódiai-orvosi ügynökség vezetője szerint „nem mérgezhették meg polóniummal”.