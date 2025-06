Tőkét kovácsolhatna belőle a baloldal

Bestsellereket megszégyenítő majd' két milliós példányszámban kapkodták el az elmúlt időszakban Thomas Piketty francia közgazdász a "A tőke a 21. században" című munkáját. A most magyarul is megjelenő mű új gondolatokat hozhat a társadalmi egyenlőtlenség téma kutatóinak, de a gazdaságpolitika formálói is tanulhatnak belőle.